الانتاج الصناعي يتراجع بـ3،5 % خلال 11 شهرا الاولي من 2019

تراجع حجم الانتاج الصّناعي لتونس، خلال 11 شهرا الاولى من سنة 2019، بنسبة 3،5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.

وعزا المعهد هذا التراجع، وفق بيان صحفي حول مؤشر الانتاج الصناعي لشهر نوفمبر 2019، الى التقلص المسجل، أساسا، في قطاع الطّاقة بنسبة 7،6 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1،8 بالمائة وقطاع النّسيج والملابس بنسبة والجلد بنسبة 2،8 بالمائة.

وتراجع الانتاج الصناعي، كذلك، في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2،4 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 68،8 بالمائة بسبب توقف انتاج الشركة التونسية لصناعات التّكرير منذ شهر فيفري 2019

وسجل مؤشر الانتاج الصناعي في المقابل، ارتفاعا في قطاع المواد الكيميائية بنسبة 1،9 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور (0،6 بالمائة) وقطاع الكهرباء والماء (4،6 بالمائة) وقطاع المناجم (14،8 بالمائة نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط الى 3664،4 الف طن، مع موفى نوفمبر 2019، مقابل 2670 الف طن، خلال نفس الفترة من 2018.

-تراجع مؤشر الصناعي خلال شهر نوفمبر 2019 بنسبة 3،1 بالمائة

تراجع المؤشر الشهري للانتاج الصناعي لتونس، خلال شهر نوفمبر 2019، على مستوى حجم الانتاج بنسبة 3،1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

وأرجع المعهد الوطني للاحصاء هذا التراجع، بالأساس، الى التقلص المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 10 بالمائة وقطاع المواد الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0،9 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد (3،7 بالمائة) وقطاع المواد الكيميائية (5،6 بالمائة) وقطاع مواد البناء والخزف والبلور (4 بالمائة) وقطاع تكرير النفط (76،2 بالمائة) وقطاع نجارة الخشب (6 بالمائة) وقطاع الورق والورق المقوى (1،9 بالمائة).

وسجل مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا في انتاج الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 7،5 بالمائة نتيجة الارتفاع الملحوظ المسجل في زيت الزيتون وقطاع المناجم (36،6 بالمائة) نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط الى 455،4 الف طنن خلال نوفمبر 2019، مقابل 235،4 الف طن، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وقطاع المطاط واللدائن (10،5 بالمائة).