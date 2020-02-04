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سيدي بوزيد:اصدار 51 قرار غلق لفضاءات فوضوية خاصة بالطفولة

2020/02/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أصدرت اللجنة الجهوية الفنية المكلفة بمتابعة الفضاءات الفوضوية بولاية سيدي بوزيد 51 قرار غلق لفضاءات طفولةوذلك في الفترة الممتدة من نذ شهر مارس 2019 الى اليوم ، وفق ما أفاد والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون في تصريح لمكتب وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة .

وقال الوالي انه “حرصا على حماية فئة الطفولة وتامين متابعة للفضاءات التي تؤم الاطفال تم اصدار 51 قرار غلق لهذه الفضاءات لوجود خلالات مخالفة لما ورد في كراس الشروط المتوفر بالمندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن بالجهة وذلك حرصا على معالجة الاخلالات وعلى حسن تنظيم القطاع.

وتوزعت المؤسسات التي صدر في شانها قرارات الغلق على مختلف المعتمديات بالجهة وهي فضاءات موجهة للاطفال في مختلف الانشطة على غرار محاضن للطفولة وروضات وفضاءات اعلامية وكتاتيب وفضاءات الدروس الخاصة وفضاءات العاب الرهانات الرياضية التي تنتصب امام المؤسسات التربوية.

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