جندوبة: مواطنون يغلقون الطريق الوطنية رقم 6 بمدخل مدينة غار الدماء

أغلق عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، الطريق الوطنية رقم 6 الرابط بين جندوبة ومدينة غار الدماء على مستوى حي الشهيد ماهر القاسمي، وذلك احتجاجا على بطئ سير مشروع ربط مساكن الحي بشبكة التطهير وعدم سيطرة بلدية المكان ومصالح الديوان الوطني للتطهير على الاوساخ المنتشرة والروائح المنبعثة والمستنقعات المحيطة بالحي، التي تحولت الى محطات تفريخ للحشرات.

ودعا عدد من المواطنين المشاركين في الاحتجاج، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، الأطراف المعنيّة إلى الإيفاء بتعهداتها القاضية بتزويد الحي بالماء الصالح للشّراب من أجل إنهاء معاناتهم.

ووفق مصدر إداري محلي، فإن مشروع ربط حي الشهيد ماهر القاسمي بشبكة التطهير لازال يراوح مكانه نظرا لعدم تناسب الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع مع التكاليف الحقيقية، خاصة بعد ان تبين حاجة الحي الذي تقرر بعث مستشفى جهوي صنف “ب” بجواره الى محطة تطهير ورفض الشركة المقاولة مواصلة الاشغال لأسباب تتعلق بالقيمة المالية للمشروع.

وكان المجلس المحلي للتنمية المنعقد في 5 نوفمبر 2016 قد تعهّد بإنجاز مشروع ربط مساكن الحي التي يفوق عددها 300 مسكن بشبكة التطهير بعد ان تبين ان اعتماداتها متوفرة، ما لم يتم تنفيذه الى حدالآن، حيث ظلّت هذه التعهدات معلقة وأثارت عددا من الاحتجاجات من بينها احتجاج 4 مارس 2017.