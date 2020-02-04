صحفيو وإداريو وفنيو “دار الصباح” ينفذون وقفة إحتجاجية بساحة القصبة للمطالبة بحل مشاكل المؤسسة

نفذ صحافيون وإداريون وفنيون من “دار الصباح”، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة المالية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بحل المشاكل الإدارية والمالية للمؤسسة، والمتسببة في تعطيلات تهدد عملها واستمراريتها، حسب ما أعلن عنه وجيه الوافي رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ب “دار الصباح”.

وذكّر الوافي، في تصريح ل (وات)، بأن “دار الصباح” تعمل دون مدير عام مسؤول منذ حوالي سنتين وهو ما “يربك السير الطبيعي للمؤسسة”، مبينا أن ممثلي المعتصمين أجروا مقابلة مع الكاتب العام لوزارة المالية لشرح المشاكل التي تواجهها مؤسسة “دار الصباح”.

وأفاد بأن أبرز هذه المشاكل تتمثل بالخصوص في صعوبات إدارية ومالية، أدت الى حجب مرتبات ومنح ومساهمات الضمان الإجتماعي للعاملين بالمؤسسة لبعض الشهور، ونقص وسائل العمل ب “جريدة الصباح” مثل مخرون الورق الذي لن يكفي سوى ل 10 أيام مقبلة لطباعة الصحيفة.

ويعتزم ممثلون عن “دار الصباح” إجراء مقابلة غدا الإربعاء مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، لشرح “الوضعية المتأزمة اجتماعيا واقتصاديا وإداريا” لمؤسستهم، حسب المصدر ذاته.

يذكر أن “دار الصباح” التي تأسست منذ 69 سنة، تعد من بين المؤسسات المصادرة سنة 2011 ، وهي خاضعة لملكية مؤسسة “الكرامة هولدينغ” بنسبة 90 بالمائة من الأسهم، وتشغل حوالي 120 شخصا بين صحافيين وفنيين وإداريين.