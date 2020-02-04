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بالأرقام/ الجيش الليبي يكشف عدد المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان

2020/02/04 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

وكالات- كشف الجيش الوطني الليبي، عدد وأسماء “قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، في الآونة الأخيرة للقتال في العاصمة طرابلس بجانب حكومة الوفاق”.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن “عدد المرتزقة في ليبيا بلغ حتى الآن 6000 عنصر، ونحو 1500 من تنظيم “جبهة النصرة”، مبينا أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر”.

وأضاف، أن “حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل كي يرسل عناصره السورية للقتال في ليبيا”، مبينا أن “عدد الفصائل يبلغ 10 فصائل وجنسياتهم هي، سورية، وعراقية، وليبية”.

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