مسار تكوين الحكومة أبرز محاور لقاء سعيّد بالغنوشي

مثل الوضع العام في تونس وتحديدا مسار تكوين الحكومة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، حرص رئيس الدولة على الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم، في إشارة إلى وجوب الإسراع بتكوين الحكومة.

وأضاف الغنوشي أنه أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركته، على رأس وفد تونسي، في منتدى مجالس الشورى وبرلمانات الدول الإسلامية ضمن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي التأم مؤخرا في بوركينافاسو.

وأوضح أنه تم منح تونس شرف تنظيم الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2021، فضلا عن عضويتها في العديد من اللجان من بينها اللجنة الاقتصادية.

يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، شارك يوم 29 جانفي المنقضي، على رأس وفد برلماني، في الدورة 15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بواقادوقو ببوركينافاسو.