الإستعدادات لشهر رمضان والعودة المدرسية 2020-2021 محور مجلس وزاري مضيق



خصّص مجلس وزاري مضيّق، انتظم، الثلاثاء، لاستشراف وضعيّة تزويد السوق بمختلف المنتجات الاستهلاكية والحسّاسة خلال شهر رمضان والتحكّم في أسعارها وتنسيق عمليات البرمجة وتكوين المخزونات التعديلية والإعداد للعودة المدرسيّة وضمان توفر مختلف ملتزماتها بكافة الجهات.

وقد أوصي المجلس، الذي أشرف على اشغاله رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإحكام عمليات البرمجة والإنتاج وتكوين المخزونات التعديلية لتزويد السوق بصفة مبكّرة خاصة بالنسبة إلى المواد الأكثر استهلاكا خلال الشهر المعظّم والتي قد تسجّل بعض الضغوطات باعتبار تزامن شهر رمضان لهذه السنة مع فترات تقاطع المواسم، وفق ما ورد ببلاغ رئاسة الحكومة.

وأكّد المجلس، من جهة أخرى، على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتفادي كل الممارسات المخلّة بالسير العادي للسوق خاصة من خلال التصدي لمظاهر الاحتكار والتهريب دفاعا عن المستهلك وقدرته الشرائية.

وفي إطار الإعداد للعودة المدرسية 2020-2021 شدّد المجلس على ضرورة إحكام الإعداد المادي والبيداغوجي لهذه العودة وتنسيق التدخلات والشروع مبكرا في طباعة وتوفير الكتب والكراس وضمان توفرها بمختلف جهات البلاد.