في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 05 فيفري 2020

الحمل

أنت اليوم لا تستطيع تحديد وجهتك إلى أين، وماذا سوف تفعل، الكثير من الأمور تحدث حولك، مما يجعلك تشعر بأنك تائه وخصوصا في فترة الظهيرة، لذا انتبه ولا تتخذ أي قرار. أما في فترة ما بعد الظهر عليك الاهتمام أكثر بصحتك، وإعطاء نفسك القليل من الراحة. اقض وقتك في المساء مع العائلة في المنزل.

الثور

يوم عادي يا مولود الدلو، وهادئ بعض الشيء، فليست هنالك أحداث مميزة في الصباح والظهيرة، قد تتعرض لاستفزاز من أحد الأشخاص الذين يعملون معك، لكنك سوف تسيطر على أعصابك.

الجوزاء

مساعدتك لبعض الأشخاص قد تكون بدون مقابل وهذا لن يكون لصالحك. قد يستغل البعض طيبة قلبك فكن حذرا، ولكن هذا لا يعني أن تكون أنانيا. اهتمامك بشؤون الأسرة يجعلهم يشعرون أنهم لا يمكنهم العيش بدونك.

السرطان

استغل وقتك اليوم لأنك لن تحظى بهذا القدر من الطاقة الذي تتمتع به اليوم دائما. إصرارك وكفاحك سيساعدانك على تحقيق ما تريد. ننصحك بدلا من أن تصاب بإحباط بسبب كثرة عدد مهامك اليوم أن يكون لديك حافز على الانتهاء منها.

الاسد

تتحسن اليوم أحوالك العاطفية وربما تحدث بعض التغيرات المهمة. نصحك بأن تتحرر من قيودك ومن روتين العمل اليومي وأن تتخطى كل الحدود. كن عمليا وحاول أن تتفهم الأمور واهتم بالتفاصيل بدلا من الاهتمام بالمظاهر.

العذراء

ابحث اليوم عن الحقيقة بشتى الطرق. قد تحاول أن ترفع مستوى معيشتك أو دخلك ولكن لن يتحقق ذلك إلا إذا كشفت عن بعض الحقائق أولا. تذكر وعودك جيدا وتمسك بها. اهتم بشريك حياتك اليوم ولكن دون أن يشعر بأنك تقيده.

الميزان

ستلاحظ اليوم سرعة في وتيرة الأحداث، ولكن هذا لا يعني أنك نجحت في تنفيذ خططك. نجاحك الحقيقي هو تحقيق أهدافك وأحلامك. اجمع المعلومات التي تحتاجها هذه الفترة وانطلق لتحقيق أحلامك.استعن بمساعدة أحد الأصدقاء ولا تكن انتهازيا. ابذل كل جهدك حتى تكون أفضل شخص بين زملائك في العمل.

العقرب

التوتر والقلق سيفسدان عليك يومك فكن حذرا. عليك أن تنتهز أي فرصة قد تكون متاحة أمامك للتخلص من هذه المشاعر. الحظ يحالفك اليوم خاصة إذا كنت مقبلا على الحياة وتفكر في القيام بأشياء مختلفة وجديدة.

القوس

احرص على أن تكون كل أمورك واضحة. وإذا كنت بصدد ابتكار أفكار جديدة، فلا تقلق فأحد أصدقائك المخلصين سيشجعك على هذه الخطوة. ابتعد عن الأشخاص السلبيين فمن الأفضل ان تشارك في بعض الندوات الثقافية لإثراء معلوماتك.

الجدي

تحاول تقديم كل ما هو جديد كل يوم. حاول أن تبذل جهدك لتسعد من حولك، ولكن لا تتعجب إن وجدت أن ردود فعل الآخرين غير مرضية. تستعيد مع الشريك بعض الأحلام الماضية، أو يذكرك بأمر قديم، أو يجعلك تستعيد الذكريات الجميلة التي عشتها معه في الفترة الأخيرة.

الدلو

عندما تنظر لنفسك في المرآة اليوم، قد تظن أنك شخص غير واقعي غير مهتم بأي شيء. يجب أن تعتمد على نفسك خلال الفترة المقبلة. من حولك سيتصرفون بطريقة غريبة معك خلال الأيام القادمة. علاقتك بالأصدقاء والزملاء قد تتوتر.

الحوت

لن تتمكن اليوم من الاحتفاظ بالأسرار. حاول أن تبتعد عن انتقاد الآخرين. لا تخف من اتخاذ المخاطر وابذل قصارى جهدك لمواجهة المخاوف والصعوبات التي تواجهك. حاول أن تبعتد عن الأنظار خلال الفترة القادمة.