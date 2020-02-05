تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يكون الطقس، الاربعاء، احيانا كثيف السحب مع نزول أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الشرقية. وتهب الرياح شمالية غربية قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتصل محليا إلى 100 كلم/س في شكل هبات وقوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب.

ويكون البحر شديد الهيجان فهائجا وشديد الاضطراب بخليج قابس وتكون درجات الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال و الوسط و في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 17 و 22 درجة بالجنوب.

ويكون الطقس، غدا الخميس، أحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط مع نزول بعض الأمطار المحلية وظهور سحب عابرة ببقية الجهات. وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية من 50 إلى 70 كلم/س بخليج تونس وبالسواحل الشرقية وقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق.

ويكون البحر هائجا فشديد الاضطراب بخليج تونس و السواحل الشرقية و مضطربا ببقية السواحل وتكون درجات الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 9 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 15 و20 درجة بالجنوب.