مسار تشكيل الحكومة: هذه آخر المستجدات بخصوص الوثيقة التعاقدية واجتماع تشاوري جديد بين الأحزاب والفخفاخ

عاجل/ الرصد الجوّي يحذّر من رياح قويّة بهذه المناطق

المنستير/ إلقاء القبض على شخص محل 14 منشور تفتيش..

هام/ اجراءات جديدة للحصول على فيزا “شنغن”.. وهذه التفاصيل

فيديو/الغنوشي يحسمها: “الحكومة لن تمر اذا لم يشارك قلب تونس..والرئيس أخطأ في تكليف إلياس الفخفاخ”..

2020/02/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على ضرورة المشاركة الواسعة في تشكيل الحكومة القادمة قائلا “نريد ان تكون هناك قاعدة سياسية واسعة تقوم عليها الحكومة “حزام سياسي” باعتبار انها ستواجه مشكلات كبيرة من جملتها الاستحقاقات الدستوية التي تحتاج قاعدة واسعة 145 نائب بالاضافة الى الاصلاحات الكبرى التي ستقدم عليها الحكومة كلها تقتضي قاعدة واسعة تستند عليها الحكومة” حسب تعبيره.

وشدد الغنوشي في حوار مع اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء أن حركة النهضة ضد الاقصاء مشددا على ان المسالة لا تتعلق بقلب تونس فقط وانما بجميع الاحزاب .

واضاف في ذات السياق انه” لا يوجد مبرر لاقصاء اي طرق بما فيها قلب تونس الا لمن اقصى نفسه في اشارة الى الحزب الدستوري الحر”.

واستغرب الغنوشي  فرض الياس الفخفاخ على قبل تونس البقاء في المعارضة قائلا “لا يمكن لاي احد ان يفرض على الاحزاب ان تكون في المعارضة فلماذا يفرض الفخفاخ على الاشخاص مكانهم في الحكومة او في المعارضة”..

واكد الغنوشي ان شرط حركة النهضة لتمرير الحكومة هو رفض الاقصاء لقلب تونس ولغيرها مشددا على ان الياس الفخفاخ اذا اقصى قلب تونس لن يحصل على اغلبية لتمرير حكومته وبالتالي لن تمر الحكومة وفق تعبيره.

واعتبر الغنوشي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أخطأ في اختيار الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة مشيرا الى انه ليس الشخصية الأفضل مقارنة بالشخصيات التي اقترحتها النهضة حسب تعبيره.

وفي سياق متصل اكد ان علاقته بقيس سعيد جيدة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn