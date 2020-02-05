فيديو/الغنوشي يحسمها: “الحكومة لن تمر اذا لم يشارك قلب تونس..والرئيس أخطأ في تكليف إلياس الفخفاخ”..

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على ضرورة المشاركة الواسعة في تشكيل الحكومة القادمة قائلا “نريد ان تكون هناك قاعدة سياسية واسعة تقوم عليها الحكومة “حزام سياسي” باعتبار انها ستواجه مشكلات كبيرة من جملتها الاستحقاقات الدستوية التي تحتاج قاعدة واسعة 145 نائب بالاضافة الى الاصلاحات الكبرى التي ستقدم عليها الحكومة كلها تقتضي قاعدة واسعة تستند عليها الحكومة” حسب تعبيره.

وشدد الغنوشي في حوار مع اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء أن حركة النهضة ضد الاقصاء مشددا على ان المسالة لا تتعلق بقلب تونس فقط وانما بجميع الاحزاب .

واضاف في ذات السياق انه” لا يوجد مبرر لاقصاء اي طرق بما فيها قلب تونس الا لمن اقصى نفسه في اشارة الى الحزب الدستوري الحر”.

واستغرب الغنوشي فرض الياس الفخفاخ على قبل تونس البقاء في المعارضة قائلا “لا يمكن لاي احد ان يفرض على الاحزاب ان تكون في المعارضة فلماذا يفرض الفخفاخ على الاشخاص مكانهم في الحكومة او في المعارضة”..

واكد الغنوشي ان شرط حركة النهضة لتمرير الحكومة هو رفض الاقصاء لقلب تونس ولغيرها مشددا على ان الياس الفخفاخ اذا اقصى قلب تونس لن يحصل على اغلبية لتمرير حكومته وبالتالي لن تمر الحكومة وفق تعبيره.

واعتبر الغنوشي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أخطأ في اختيار الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة مشيرا الى انه ليس الشخصية الأفضل مقارنة بالشخصيات التي اقترحتها النهضة حسب تعبيره.

وفي سياق متصل اكد ان علاقته بقيس سعيد جيدة.