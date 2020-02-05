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عاجل: الياس الفخفاخ يراسل الأحزاب بخصوص مرشّحيهم للحقائب الوزاريّة (وثائق)

2020/02/05 أماني ابراهيمي, الأولى, المصدر, سياسة

وجّه رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ مراسلة الى جميع الأحزاب لتقديم مقترحاتهم بخصوص الوزراء المقترحين لكل وزارة مع التنصيص على أسباب اختياره.

وطالب الفخفاخ بعدم تقديم مقترحات بخصوص وزارتي الخاجيّة والدفاع على اعتبار أن ذلك من مهام رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهوريّة.

كما طالب الفخفاخ الأحزاب التي ستمثّل الحزام السياسي لحكومته بضرورة احترام مبدأ حياد وزارتي الداخليّة والعدل وترك حريّة الاختيار لرئيس الحكومة من أجل النأي بهما عن المزايدات السياسيّة.

هذا ودعا الفخفاخ الأحزاب الى ضرورة تقديم مقترحاتهم في أجل أقصاه اليوم على الساعة الرابعة مساءا، مشيرا أن المفاوضات مع الأحزاب ستنطلق بداية من يوم الخميس 6 فيفري 2020.

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