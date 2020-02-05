سوق الجملة للمنتوجات البحرية بميناء حلق الوادي تحصل على المصادقة الصحية البيطرية

تحصلت سوق الجملة لمنتجات الصيد البحري بميناء حلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة)، على المصادقة الصحيّة البيطريّة لتصبح خامس سوق في هذا التّخصّص تحصل على هذه الشهادة التي تضمن سلامة المنتوج.

وأكّدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ منح الشهادة تمّ في ختام زيارة ميدانية أدّاها، امس الاربعاء ، فريق تفقد الى أجزاء السّوق ومحيطه والتّثبت في الوثائق الخاصّة بالمداولة والتّحاليل الضّروريّة والمراقبة الذّاتيّة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الأشغال متواصلة على مستوى أسواق الجملة بموانىء سوسة والمهدية وقابس للحصول على هذه الشهادة التي تضمن سلامة المنتوج.

وتندرج هذه المصادقة في إطار البرنامج الوطني لتقييم وتأهيل قطاع الصيد البحري. علما وأنّ أسواق الجملة لمنتجات الصّيد البحري ببنزرت وقليبية وطبلبة وصفاقس وجرجيس تحصّلت على المصادقة سنة 2019.

ويهدف البرنامج الوطني لتقييم وتأهيل قطاع الصّيد البحري إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات البحرية لحماية المستهلك التونسي وتصدير المنتجات البحرية التونسية نحو الأسواق العالمية.

وبلغ إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس، حتى موفى نوفمبر 2019، حوالي 131,2 ألف طن في حين قدرت صادرات القطاع بنحو 27 الف طن مما يؤكد اهمية الاستهلاك المحلي لمنتوجات الصيد البحري.