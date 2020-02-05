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سيدي بوزيد: عدد من اصحاب سيارات النقل الريفي يغلقون الشارع الرئيسي

2020/02/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اقدم عدد من اصحاب سيارات النقل الريفي بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، على غلق الشارع الرئيسي وتحديدا امام مقر البلدية احتجاجا على الغاء السلط الجهوية لبعض نقاط نزول وصعود الركاب المخصصة لهم.

واوضح المحتجون ل(وات) انهم يعترضون عن منعهم من التوقف في نقاط صعود ونزول الركاب المخصصة لهم منذ الخمسينات، بعد ان تم التقليص منها لفائدة سيارات التاكسي واخراجهم من وسط المدينة الى محطات اخرى عشوائية وغير امنة، وهو ما جعلهم عرضة للعديد من التضييقات من طرف اعوان شرطة المرور، وفق قولهم.

وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار او تحويل عدد من سيارات النقل الريفي الى سيارات تاكسي جماعي مع تجهيز المحطات المخصصة لهم، اعتبروا ان قطاع النقل الريفي اضحى مهمشا في الجهة بسبب “تغول اصحاب التاكسيات” وعدم تشريكهم في اخذ القرارات التي تخصهم.

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