بنزرت: إجراءات وتدابير وقائية بالموانئ توقيا من فيروس “كورونا”

في اطار مخطط التوقي الجهوي من فيروس “كورونا” الجديد بجميع الموانئ التجارية، انعقدت لجنة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء بنزرت منزل بورقيبة في دورة استثنائية امس الثلاثاء بحضور كافة الأطراف والهياكل المسؤولة بالميناء وكذلك اطباء من الادارة الجهوية للصحة.

وقال مدير ميناء بنزرت لطفي ساسي أنه مع التاكيد على عدم تسجيل أي حالة مرضية بالجهة، على غرار كل البلاد، تم الحرص على تنظيم المجلس في دورة استثنائية تفعيلا للتوصيات الجادة للجنة الجهوية لليقضة والصحة والسلامة المنعقدة نهاية الاسبوع المنقضي بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر.

وبين ان المجلس افضى إلى اتخاذ عدد من التوصيات والتدابير الوقائية التى منها إعلام المراقبة الصحية بالميناء بأخر 10 موانئ رست بها السفينة القادمة إلى ميناء بنزرت وفي صورة الاشتباه في اي سفينة يتولى عون المراقبة الصحية الصعود إليها ومعاينة الحالة الصحية للطاقم وتفقد جميع الوثائق الصحية.

واضاف مدير الميناء ان من بين الاجراءات الوقائية من هذا الفيروس، سيتم في صورة الإشتباه في حالة مرضية منع السفينة من الدخول إلى الميناء وتركها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بالتوازي مع تنظيم دورة تحسيسية يوم الجمعة مساء (7 فيفري 2020) لجميع الاعوان والسلط المتعاملة مع كل سفينة قادمة،واقرار إجبارية حمل وسائل الوقاية لأعوان المراقبة الصحية والأعوان المكلفون بدخول السفينة من مرشدين بحريين وأعوان الحرس البحري والديوانة البحرية وشرطة الحدود.

يشار الى أن لجنة اليقظة والسلامة الصحية في جلستها العامة الاسبوع الفارط اقرت من أبرز الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” تنظيم اجتماع دوري عشية كل يوم لتقييم الوضع جهويا، واخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى الفضاءات الصحية والاستشفائية وفق الخطة الوطنية المعلنة، ومشاركة كل الأطراف الرسمية بواجب الاحتياط والتوقي على غرار النزل ووكالات الاسفار والميناء التجاري والميناء الترفيهي وايضا الدور الفاعل للمكونات المجتمعية بشأن التوعية والتحسيس للمواطنين بغاية الطمانة.