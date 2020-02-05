اريانة: اضراب مفتوح لاعوان بلدية رواد

دخل اعوان بلدية رواد من ولاية اريانة اليوم الاربعاء في اضراب مفتوح عن العمل على خلفية الاعتداء على اعوان الاحصاء بمنطقة برج الطويل من قبل احد المواطنين وحجز سيارتهم الادارية تحت التهديد، حيث طالبوا خلال وقفة احتجاجية بالمستودع البلدي “بتوفير الحماية وتطبيق القانون بصرامة على كل من يتعمد الاعتداء على موظف عمومي اثناء القيام بواجبه” حسب تعبيرهم.

وافاد الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان وعملة بلدية رواد (وات) ان” الاعتداء تم امس الثلاثاء على اربعة اعوان بلديين يتولون القيام بعملية احصاء المباني والمحلات التجارية كاجراء شرعت بلدية رواد في تطبيقه منذ شهر جانفي الفارط لتنمية مواردها المالية، حيث قام احد المواطنين بحجز السيارات الادارية والاعوان داخل احدى الاقامات السكنية واشهار سلاح ابيض في محاولة لاثنائهم عن القيام بواجبهم مما استوجب الاستنجاد بالامن ورفع شكاية في الغرض”.

واضاف ان “اعوان البلدية سيواصلون اضرابهم عن العمل الى حين تطبيق القانون وايقاف المعتدي الذي يتم التحقيق معه حاليا وهو في حالة سراح”.

من جهته، عبر رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة باسمه وباسم كافة اعضاء المجلس البلدي عن “التضامن التام مع اعوان البلدية ومساندته لتحركهم الاحتجاجي المشروع” ، واشار الى “تكرر الاعتداءات على الاعوان البلديين العاملين على الميدان في مختلف جهات البلاد من قبل المواطنين وهو ما يستوجب التدخل العاجل لحماية الموظف العمومي من الاعتداءات المتكررة لان في ذلك اعتداء على الدولة” على حد قوله.

واشار بوعصيدة الى البلاغ الصادر عن بلدية رواد المتضمن لدعوة النيابة العمومية قصد التحرك لتنفيذ القانون بصرامة على كل من يتعمد الاعتداء على موظف اثناء القيام بعمله والحاق الضرر بالمرفق العمومي سواء كان مرفق البلدية او غيره.