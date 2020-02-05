البريد التونسي ومزود الخدمات “بي ” يوقعان اتفاقا لتسويق منتجات الاخيرة بمراكز البريد

وقّع البريد التونسي ومزوّد الخدمات ” بي”، الاربعاء ، اتفاقية شراكة تمكن من تسويق منتجات “بي”، بمراكز البريد التونسي.

وكشف المدير العام لمزود خدمات الانترنات “بي” كريم العبيدى، انه سيتم الانطلاق، عبر تجربة نموذجية تغطي 28 نقطة بيع مع البريد التونسي ليتم تعميمها في وقت لاحق على كامل ولايات الجمهورية وذلك في اطار تكريس استراتيجية القرب من حرفاء “بي”.

واشار العبيدي، خلال توقعيه الاتفاق مع الرئيس المدير العام للبريد التونسي، جوهر الفرجاوي، الشذراكة مع البريد التونسي من شأنها تكريس مفهوم خدمات القرب لفائدة الحرفاء بكل الجهات واتاحة الانترنات لكل مواطن بما يسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي.

ولفت الى ان هذه الاتفاقية تعد خيارا استراتيجيا نظرا لانتشار مراكز البريد في كل الجهات، إذ ستتولى “بي” التشبيك مع منظومة البريد بخصوص الاستخلاص لتحقيق الفاعلية والنجاعة المرجوة.

وقال الرئيس المدير العام للبريد التونسي جوهر الفرجاوي، من جانبه، إنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار تيسير الخدمات للمواطن والوصول الى ابعد المناطق والحصول على اشتراك الانترنات.

واضاف ان هذه الشراكة تعكس انخراط البريد التونسي في المشروع المجتمعي الذي يكرس نشر خدمات الانترنات لتمكين المواطنين من خلاص الفواتير والمزودين وارسال الاموال عن بعد عبر تطبيقة “ايدي 7” على الهاتف المحمول.

واشار الفرجاوي في هذا السياق، الى اهمية هذه الشراكة الفاعلة مع “بي”، ضمن التشبيك الالكتروني والتوسع في مستوى ابتكار الخدمات، وذلك في اتجاه تسهيل حياة المواطن من جهة، ومساندة الدولة في تحقيق المنوال الاقتصادي والاجتماعي المنشود من جهة أخرى.

وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من خدمات “بي” عالية الجودة من خلال تسويق اشتراكات الانترنات عبر شبكة مكاتب البريد، وذلك قصد مزيد احكام استعمال مختلف التطبيقات المعتمدة في البريد التونسي والتقليص من تداول الاموال نقدا، بالاضافة الى تقنية الدفع السريع.