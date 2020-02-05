اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يعلن عن تنظيم سلسلة من التحركات

أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عن تنظيم سلسلة من التحركات الوطنية سيتم الاعلان عن موعدها لاحقا للضغط على الحكومة لرفع تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخلق قنوات للتفاوض مع المنظمة.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاربعاء كل هياكله ومناضليه الى تنظيم تحركات مماثلة في كل الجهات والانخراط المبدئي واللامشروط في كل النضالات الاجتماعية التي تدعو لها كل الاطر والهيئات والتنسيقيات.

ولفت الى انه بصدد إعداد مشروع دراسي يتضمن مقترحات ورؤية المنظمة في مجال التوظيف في القطاع العام والوظيفة العمومية والتشغيل في القطاع الخاص والاقتصاد التضامني والاجتماعي وبعث المشاريع الخاصة وصندوق البطالة.

وحمل اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الحكومة كامل المسؤولية في إشاعة ما وصفه بحالة اللاثقة والاحتقان في علاقة بالمنظمة وتواصل التتبعات في حق منظوريها وإقصاء رئاسة الجمهورية للمنظمة من اللقاءات التي جمعت رئيس الدولة بأغلب المنظمات والجمعيات الوطنية اضافة لتواصل سلوك التجاهل مما حال دون تبليغ مواقف الاتحاد ورؤيته تلبية لانتظارات المعطلين وعدم تفعيل حقيقي لمبدأ التشاركية مما حرم فروع المنظمة ومكاتبها من المشاركة في المجالس الجهوية للتنمية.

كما قرر الاتحاد عقد ندوة صحفية بداية الأسبوع القادم لإطلاع الرأي العام ومنظوريه بمقترحات المنظمة بخصوص حلحلة ملف التشغيل وبخصوص موقفه من التشكيل الحكومي مشيرا الى أن الندوة ستكون بمشاركة ومساهمة خبراء اقتصاديين وفي مجال التنمية والمالية لعرض جملة من المقترحات والبدائل الكفيلة بمعالجة آفة البطالة وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التشغيل.