سفارة اليابان بتونس تخصص منحا جامعية لفائدة المدرسين التونسيين الراغبين في انجاز بحوث في علوم التربية بالجامعات اليابانية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان سفارة اليابان بتونس قد خصصت عددا من المنح الجامعية لفائدة المدرسين التونسيين الذين قضوا خمس سنوات عمل على الأقل بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الراجعة بالنظر الى الوزارة والراغبين في انجاز بحوث في علوم التربية بالجامعات اليابانية.

ودعت الوزارة في هذا الصدد الراغبين في الترشح للحصول على منحة الى استخراج المطبوعة المخصصة للترشح عبر صفحة الفايسبوك

www.facebook.com/Amsassade -du-Japon-en

Tunisie-1607167936014979/ref=bookmaks

وتعميرها وتقديم ترشحاتهم لدى سفارة اليابان بتونس قبل أجل 14 فيفري الجاري.