مدنين: محتجون عن مناظرة انتداب اعوان بالبطاحات يوقفون حركة سير البطاحات من جهة الجرف

تشهد حركة سير البطاحات من جهة الجرف نحو جزيرة جربة (ولاية مدنين)، شللا بسبب اعتصام مجموعة من الشباب ممن يطالبون بالتشغيل بالبطاحات، حيث قاموا منذ ليلة امس بمنع السيارات من استعمال البطاحات والسماح بذلك للمترجلين فقط، في حين تتواصل حركة البطاحات على نسقها الطبيعي في تامين خروج السيارات والمسافرين من جزيرة جربة، وفق ما افاد به مسؤول بالبطاحات (وات).

ورغم مفاوضات بين المحتجين وادارة البطاحات والجهات الامنية حتى ساعات متقدمة من صباح اليوم، تمسك المحتجون الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل على اثر المناظرة الوطنية التى اجتازوها، بمطلبهم في التشغيل مستندين الى افتقار منطقتهم التابعة لمعتمدية سيدي مخلوف الى اية فرص تشغيل، لتبقى البطاحات المشغل الوحيد وفرصة العمل الوحيدة بالنسبة لهم.

وبالتوازي مع هذا التحرك، تنفذ مجموعة من الشباب من منطقة الجرف اعتصاما منذ فترة امام البطاحات رفضا منهم اقرار مناظرة وطنية لانتداب اعوان بالبطاحات، مطالبين بمنحهم الاولوية في التشغيل بالبطاحات وجعل المناظرة جهوية.

يذكر انه تم انتداب 9 اعوان بحرية من اجيم ومن معتمدية سيدي مخلوف في المناظرة الاخيرة بالاضافة الى انتداب 4 ميكانيكيين اخرين (3 منهم من ولاية مدنين)، فيما سيتم انتداب عوني نظافة في مناظرة تجرى هذه الايام، وفق كاهية مدير البطاحات فرحات عريض الذي اوضح ان المناظرة انصفت ابناء المنطقة ممن تتوفر فيهم الشروط.