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تراجع نسبة النساء الوافدات على مركز الإحاطة والتوجيه “فضاء 13 أوت” ضحايا العنف الجسدي

2020/02/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

كشف تقرير اعده مركز الاحاطة والتوجيه للاتحاد الوطني للمراة التونسية “فضاء 13 اوت”، نشره الاربعاء، تراجع نسبة النساء الوافدات على المركز ضحايا العنف الجسدي.

واشار التقرير الذي تناول نشاط المركز خلال سنة 2019، الى ان 20 امراة فقط من بين 81 امراة استقبلهن المركز تعرضن الى العنف الجسدي فيما ارتفعت في المقابل نسبة النساء ضحايا العنف اللفظي والنفسي ليبلغ عددهن 46 امراة.

وارجع المركز هذا الوضع الى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما تضمنه من عقوبات مكنت من حماية المراة من كل اشكال العنف الجسدي في حين يبقى من الصعب اثبات العنف اللفظي والنفسي عند التقدم الى السلطات الامنية والقضائية.

وأوضح التقرير أن 8 نساء من بين الوافدات على المركز تعرضن الى عنف جنسي، مشيرا الى ان النساء لا يصرحن بهذا النوع من العنف الا بعد استجوابهن، وهو ما يؤكد أن العنف الجنسي موضوع مسكوت عنه .

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