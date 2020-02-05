اشترط تشريك قلب تونس لتمرير الحكومة/فتحي التوزري يرد على الغنوشي..

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اشترط تشريك قلب تونس لتمرير الحكومة/فتحي التوزري يرد على الغنوشي..

2020/02/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

على اثر تاكيد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار اذاعي اليوم ان حكومة الياس الفخفاخ لن تمر اذا تم اقصاء قلب تونس وان النهضة اشترطت تشريك الاخير لتمرير الحكومة رد فتحي التوزري عضو الفريق التفاوضي لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أنّ المفاوضات لازالت مفتوحة ولكن شرط توسيع الحزام السياسي مرفوض حسب تعبيره.

وشدد التوزري على ان ”شروط حركة النهضة مرفوضة..قائلا :”الشرط مرفوض والمفاوضات متواصلة”،مشيرا الى ان حركة النهضة تريد إدخال أزمة على التمشي في مسار تشكيل الحكومة، حسب تعبيره.

واكد في السياق ذاته أنّ ثقل حركة النهضة في البرلمان يتم احترامه ولكن الحكومة ليست حكومة الفخفاخ والنهضة فقط ويجب إحترام كلّ الأطراف السياسيّة الأخرى.

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