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الكاف: انطلاق المسح الجوي والدراسات الجيوفزيائية للطريق السيارة التي ستربط الجهة بالطريق السريعة أ3

2020/02/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للتجهيز والتهيئة الترابية بالكاف، سامي الحمروني، أن المرحلة الأولية من مشروع الطريق السيارة التي ستربط ولاية الكاف بالطريق السريعة أ3 الرابطة بين العاصمة وجندوبة قد استكملت، وتم الشروع في المرحلة الموالية التي تتضمن الدراسات الفنية الأخيرة والتي ستحدد مسار الطريق، حيث يجري حاليا انجاز المسوحات الجوية للطريق والدراسات الجيوفزيائية في الفرضيات الثلاث التي تم وضعها قبل تحديد مسارها النهائي.

وأشار الحمروني، في تصريح لمراسل (وات) بالكاف، في هذا الشأن، إلى أنه تم استبعاد الفرضية التي تقترح مرور الطريق عبر ولاية جندوبة بصفة شبه كلية، ولم تبق سوى الفرضيتان اللتان تقترحان مرورها عبر ولاية سليانة.

وأبرز أن الطريق ستكون مضاعفة في الجهتين على طول 100 كلم وبعرض يبلغ 100 متر، مضيفا أنه سيتم الانطلاق في انجاز عمليات إحصاء للعربات التي تعبر الجهة لتحديد الخيار النهائي والناجع من حيث جدوى انجاز الطريق التي من المؤمل أن تستكمل دراستها النهائية خلال سنة 2022 ، على حد قوله .

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