توزر: استرجاع أراض فلاحية دولية في حامة الجريد وإزالة مظاهر التحوز

تولت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية في ولاية توزر فجر اليوم الأربعاء استرجاع أراض فلاحية دولية على مساحة اجمالية ناهزتت ال95 هكتارا وقع استغلالها منذ فترة من طرف بعض المواطنين بصيغة غير قانونية على يمين الطريق الوطنية رقم 3 بمدخل معتمدية حامة الجريد خلف مشروع البيوت المحمية، وفق ما أوضحته معتمدة حامة الجريد حياة الدالي ل(وات).

وبينت الدالي أنه تم استرجاع العقار عن طريق مصالح أملاك الدولة وبحضور الوحدات الأمنية والسلط المحلية بناء على قرار إزالة تم اتخاذه منذ فترة بعد معاينة عملية استغلال غير قانونية لأراض دولية ذات صبغة فلاحية حيث تمت إزالة مظاهر التحوز من طوابي وستائر ترابية، كما تمت إزالة غراسة حديثة متمثلة في 30 شجرة نخيل و18 من أشجار الزيتون على مساحة تقارب 3 هكتارات.

يذكر أن عددا من المستغلين لأراضي فلاحية دولية بحامة الجريد نفذوا أول هذا الأسبوع وقفة احتجاجية مطالبين بتسوية وضعيتهم وعدم انتزاع الأرض التي قاموا بغراستها واحيائها.