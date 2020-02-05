الترجي يلحق بالاتحاد المنستيري خسارته الاولى ويغرد خارج السرب

واصل الترجي الرياضي سلسلة انتصاراته في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوز سابع على التوالي جاء على حساب ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في مباراة مؤجلة اقيمت يوم الاربعاء على ملعب رادس لحساب الجولة الحادية عشرة ليعمق الفارق في الصدارة الى 9 نقاط كاملة في ختام مرحلة الذهاب.

وجاء هدف الترجي الرياضي بصناعة اجنبية بعدما رفع الليبي حمدو الهوني ركلة ركنية تابعها الايفواري ابراهيما واتارا على مستوى القائم الاول بقدمه اليمنى داخل الشباك في الدقيقة 20. ورفع فريق باب سويقة رصيده الى 37 نقطة في طليعة الترتيب محققا فوزه الثاني عشر من مجموع 13 مباراة اذ لم يفرط سوى في نقطتين بتعادل سلبي امام مضيفه الملعب التونسي ليغرد خارج السرب ويؤكد سيطرته المطلقة على سباق البطولة ويصبح اكثر من اي وقت مضى المرشح الابرز لخلافة نفسه في التتويج باللقب للعام الرابع على التوالي.

وفي المقابل، تكبد الاتحاد المنستيري الذي صنع العديد من الفرص خصوصا في الشوط الاول لكنه افتقد النجاعة امام المرمى بسبب التسرع من جهة وتالق الحارس معز بن شريفية من جهة اخرى، خسارته الاولى هذا الموسم ليتوقف عداده عند 28 نقطة في المركز الثاني المؤهل الى رابطة ابطال افريقيا الموسم المقبل. وانهى الاتحاد المنستيري المباراة بعشرة لاعبين اثر اقصاء متوسط ميدانه الدفاعي النيجيري موزيس اوركوما لنيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 85.

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه فارق

1-الترجي الرياضي التونسي 37 13 12 1 0 28 6 22

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 28 13 8 4 1 19 6 13

3- النادي الرياضي الصفاقسي 25 13 8 1 4 17 12 5

4- الملعب التونسي 24 13 7 3 3 16 10 6

5-النادي الإفريقي 23 13 9 2 2 19 4 15

6-النجم الرياضي الساحلي 19 13 5 4 4 15 11 4

7- الاتحاد الرياضي ببنقردان 18 13 5 3 5 14 17 -3

8-المستقبل الرياضي بسليمان 14 13 4 2 7 14 16 -2

-الهلال الرياضي الشابي 14 13 4 2 7 14 19 -5

-10الشبيبة الرياضية القيروانية 12 13 4 0 9 12 25 -13

11-النادي البنزرتي 11 13 3 2 8 12 24 -12

12-النجم الرياضي بالمتلوي 9 13 2 3 8 6 14 -8

-نادي حمام الأنف 9 13 2 3 8 10 22 -12

14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 13 2 2 9 6 16 -10