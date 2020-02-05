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كورونا: منظمة الصحة العالمية تعرب عن تفاؤلها إزاء جهود احتواء الفيروس الفتاك

2020/02/05 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك “فرصة سانحة” لإيقاف تحول فيروس كورونا الجديد إلى أزمة عالمية أوسع.

وأشاد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس،وفق ما نقلته الـ”بي بي سي” بالخطوات التي اتخذتها الصين لمحاربة الفيروس في مركزه واعتبرها وسيلة جيدة لايقاف انتشاره.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه مسؤولون صينيون لانتقادات على نطاق واسع بسبب تعاملهم الأولي مع انتشار الفيروس.

وفي يوم الثلاثاء وحده، تم تأكيد ما يقرب من 4000 حالة جديدة في البلاد.

وأعلنت الصين وفاة 490 شخصا على الأقل، مع وجود أكثر من 24.300 حالة مؤكدة، وعدد أقل بكثير من في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.

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