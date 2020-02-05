قرعة ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يواجه الزمالك المصري والنجم يلاقي الوداد المغربي



وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت مساء الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة الترجي الرياضي التونسي حامل لقب النسختين الاخيرتين في مواجهة الزمالك المصري حامل لقب كاس الكونفدرالية الافريقية.

وسيقام لقاء الذهاب في مصر بين 28 فيفري الحالي وغرة مارس المقبل على ان تدور مقابلة الاياب في تونس بين 6 و8 مارس المقبل.

يذكر ان الفريقين سيلتقيان يوم 14 فيفري الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة في اطار الكاس الافريقية الممتازة.

اما النجم الساحلي فسيواجه في الدور ربع النهائي الوداد الرياضي المغربي وصيف النسخة الماضية ذهابا في المغرب بين 28 فيفري الحالي وغرة مارس المقبل وايابا في تونس بين 6 و8 مارس المقبل.

وفي ما يلي نتائج القرعة :

الدور ربع النهائي : الذهاب (بين 28 فيفري و1 مارس 2020) الإياب (بين 6 و8 مارس 2020)

1- الاهلي المصري – صن داونز الجنوب افريقي

2- الرجاء الرياضي المغربي – مازيمبي الكونغولي

3- الزمالك المصري – الترجي الرياضي التونسي

4- الوداد الرياضي المغربي – النجم الرياضي الساحلي

الدور نصف النهائي : الذهاب (بين 1 و3 ماي 2020 ) الإياب (بين 8 و10 ماي 2020)

المتأهل من اللقاء (2) – المتأهل من اللقاء (3)

المتأهل من اللقاء (4) – المتأهل من اللقاء (1)

المباراة النهائية تقام على مباراة واحدة في ملعب ستحدده الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لاحقا.