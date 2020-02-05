الغنوشي يطّلع على الوضع الاقتصادي والمالي لتونس في لقاء مع محافظ البنك المركزي



اطّلع رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الأربعاء، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، بقصر باردو، على الوضع الاقتصادي والمالي لتونس ونشاط البنك وعلاقته بالمنظمات الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي.

وكشف العباسي، وفق بلاغ للبرلمان، عن فحوى المحادثات والنقاشات والمساعي، التي يجريها البنك المركزي مع هذه المنظمات، مؤكّدا أهمية الجهود المبذولة لانعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار.

وأكد العباسي التحسّن النسبي للوضعية المالية بصفة عامة، الذي أسهمت فيه بالخصوص قطاعات السياحة والفلاحة. وقدّم، كذلك، بعض المعطيات والمؤشرات، التي تعكس تحسّن السيولة وقيمة الدينار التونسي ومستوى احتياطي تونس من العملة الصعبة.

وتمّ التداول، من جهة أخرى، بخصوص الافاق المتاحة للارتقاء بالتعاون المالي مع البلدان المغاربية لتحقيق التكامل بين إقتصادياتها وخدمة المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأشار الغنوشي، من جهته، الى متابعة مجلس نواب الشعب لنشاط مؤسسة الاصدار واهتمامه بمساعي البنك المركزي لتحقيق النمو الإقتصادي وتحسين المؤشرات وتطوير العائدات المالية من العملة الصعبة.

واعتبر أن الجلسة العامة، المزمع عقدها يوم الجمعة 7 فيفري 2020، لإجراء حوار مع محافظ البنك المركزي ستكون فرصة لمزيد اطلاع النواب على تطوّرات الأوضاع الاقتصادية والمالية وتعميق الحوار بشأنها.