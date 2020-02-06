في الحب والمال/هذه توقعات الابراج ليوم الخميس..

الحمل

الاهتمام بالدراسة والطموح العملي شيء جميل، لكن اترك دوما حيزا من وقتك واهتمامك لأسرتك وأصدقائك، فالحياة لا تحلو بدونهم. تأكد أن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، فابتعد عن اللف والدوران حول الحقائق، وقل ما تريد بشكل مباشر

الثور

سوء حظك جعلك تقع فى حب شخص غير مناسب،يمكنك أن تتراجع اليوم، فما زال هناك وقت. من الأفضل أن تقضى الليلة بمنزلك وتلعب على الكمبيوتر أو تستمتع بالدردشة مع الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. لا تنخدع بمن لا تعرفهم جيدا، ورغم ذلك يحاولون مدحك باستمرار، فهم منافقون

الجوزاء

تبدو مضطربا وتسأل نفسك هل تفضل ان تعيش أعزب أم أنك ستبحث عن شريك لحياتك. قد تجد حلا لمشكلتك عما قريب. يبدو هذا المساء غير مريح بالنسبة لك لذلك ربما تتصرف على غير عادتك . من الأفضل لك أن تصرح بمشاعرك لمن تشعر أنه قريب منك لتستمتعا بوقتكما سويا.

السرطان

لا تقلق كثيرا على ما سيحدث غدا، واستمتع بحياتك اليوم أولا. احرص على بر والديك وتذكر كم تعبا في تربيتك. فكر في زيارة النادي الصحي اليوم للحصول على بعض التدليك والساونا والتخلص من توتر جسدك وأعصابك

الاسد

لقد اعتدت على الوحدة والعيش بمفردك لكن يبدو هذا مزعجا لك الآن. يمكنك أن تستمع إلى بعض الموسيقى هذا المساء أو أن تجرى محادثة ظريفة مع أحد اصدقائك. لا حاول أن تجد إجابة لكل ما يحدث حولك لأن هذا قد يتسبب فى حدوث نتائج عكسية.

العذراء

لا تحاول أن تكتسب أعداء. أنت غالبا ما تبحث عن الحب ويوجد توافق بينك وبين برج الأسد. ربما تقضي ليلة هادئة ورومانسية. لا تتجاهل أى شخص يحاول لفت انتباهك لأنه قد يكون مغرما بك.

الميزان

لديك الكثير من العلم والخيرة حصيلة عملك ومجهودك خلال الفترة الماضية. لا تكن أنانيا وبخيلا. اهتم اليوم بنقل بعض خبراتك ومعلوماتك للمبتدئين. تعشق الأسرار والكتمان في حياتك الخاصة، لكن تذكر أن سقراط قال: ” تكلم حتى أراك”، فحاول أن تخرج ما يضيق به صدرك.

العقرب

تشعر اليوم بأنك في مزاج سييء. لكن انظر حولك، ستجد نفسك محاطا بأناس رائعين يهتمون لأمرك. لا داع للحزن والضجر، فقد يكون هناك شخص ما بالقرب منك يريد أن يكون له مكان بارز في حياتك. وإن كان هناك شخص ما يلفت انتباهك، فلا تتردد وتمتع ببعض الشجاعة واذهب أنت إليه.

القوس

لا تشغل بالك كثيرا بكونك أعزب حتى الآن، ولا تجعل ذلك يقلقك. ربما كان ذلك اختيارك أو هو النصيب، فقط ارض بحياتك إن كنت تشعر بالراحة في الوحدة، أو اسع لتغيير الوضع إن كانت الحياة بمفردك متعبة، فالحياة ما زالت أمامك ولديك الكثير من الفرص. تأكد أن الحب موجود بالقرب منك، كل ما عليك هو أن تفتح عينيك وقلبك جيدا لتراه

الجدي

اليوم حاول التركيز على أمورك الشخصية. في الغالب ستتلقى المكافأة التي تستحقها على ما قمت به من أعمال طيبة. اقبل على الوسائل الترفيهية المتاحة أمامك لتمحو ما تعانيه من هموم ومتاعب. افعل ما يهديك إليه تفكيرك وليس ما يمليه عليك الآخرون.

الدلو

تشعر بالحيرة لأن لديك اختيارين كلاهما صعب؛ أن تظل وحيدا تنتظر الشخص الذي تحلم به أو ترتبط بأي شخص يقابلك لكنك ستأخذ القرار الصحيح قريبا. . اقض العطلة مع أصدقائك واذهب معهم إلى مكان مفتوح للاستمتاع واللهو حتى تجدد نشاطك. فكر جيدا قبل الدخول في أي علاقة غير محددة الملامح.

الحوت

اليوم الذي يمر من العمر لا يعود، فلا تضع أيامك في الحزن والكسل، بل اخرج للحياة وحاول الاستمتاع بكل لحظة فيها مع من تحب