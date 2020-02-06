لاتسيو يخفق في اقتناص المركز الثاني بتعادله السلبي مع فيرونا

حافظ لاتسيو على سجله بدون هزيمة في 17 مباراة متتالية في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم لكنه أخفق في اقتناص المركز الثاني بتعادله السلبي المحبط مع ضيفه فيرونا يوم الأربعاء.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 22 مباراة متأخرا بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر ونقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

ولم يخسر لاتسيو أيضا في 17 مباراة متتالية بالمسابقة تحت قيادة المدرب السويدي سفين-غوران إريكسون عام 1999.

وسنحت أول فرصة في المباراة لفيرونا، الذي ظل في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، بعد 16 دقيقة من البداية لكن توماس ستراكوشا حارس لاتسيو تصدى لمحاولة ماتيو بيزينا.

وفي المقابل سنحت فرصة لتشيرو إيموبيلي هداف البطولة لكن ماركو سيلفستري حارس فيرونا حرمه من التسجيل كما تصدى لتسديدة لويس ألبرتو من مسافة 25 مترا في بداية الشوط الثاني.

وحافظ ستراكوشا على نقطة التعادل لفريقه عندما أنقذ محاولة خطيرة من فابيو بوريني قبل النهاية بخمس دقائق.