تسريبات/ هذه هي الأسماء التي اقترحها حزب تحيا تونس لحقائب وزاريّة في “حكومة الفخفاخ”

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عاجل/تسريبات لأسماء بعض مرشّحي الأحزاب لعضوية الحكومة الجديدة..

2020/02/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

ارسل حزب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ أسماء مقترحة ضمن التشكيل الحكومي وهي: محمد عبّو، غازي الشواشي، ومحمد الحامدي.

وارسل حزب تحيا تونس من جهته وثيقة تضمنت أسماء مقترحة لتولي حقائب وزارية.

وحسب ما نقلته موزاييك فقد اقترح الحزب أمينه العام سليم العزابي لتولي وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسنية بالشيخ لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الصحة.

كما تم اقتراح شكري بن حسين لتولي وزارة الجمعات المحلية والبيئة أو وزارة التجهيز، واقتراح منى كريّم لتولي وزارة العلاقة مع مجلس النواب.

وافادت اذاعة إكسبراس أف أم من جهتها أنّ حركة النهضة لن تقدم مرشحين للحقائب الوزارية في حكومة إلياس الفخفاخ.

للتذكير، فإن امس الأربعاء هو آخر أجل للأحزاب لإرسال قائمات بمرشحيها للحقائب الوزارية.

 

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