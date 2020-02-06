تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جانفي 2020 الى 9ر5 بالمائة

تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر جانفي 2020 الى 9ر5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 1ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019 و3ر6 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019، وذلك بفعل تراجع وتيرة إرتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات، وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للاحصاء.

وأضاف المعهد، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر جانفي 2020، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 4ر4 بالمائة بعد ان كانت في حدود 8ر5 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وأرجع المعهد هذه الزيادة الى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 5ر12 بالمائة واسعار الاسماك بنسبة 1ر7 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 8ر5 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 3ر5 بالمائة مقابل تراجع اسعار زيت الزيتون بنسبة 3ر11 بالنائة مقارنة بجانفي 2019.

وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8ر7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع اسعار مواد صيانة المنازل ومواد التنظيف بنسبة 4ر10 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 6ر7 بالمائة.

اما اسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 9ر4 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار خدمات الصحة بنسبة 2ر9 بالمائة واسعار الايجار بنسبة 7ر5 بالمائة مقابل استقرار اسعار الخدمات العمومية طيلة السنة.

وبلغت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر جانفي 2020، مستوى 6،8 بالمائة مقابل 7ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 3ر5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 5 بالمائة مقابل 4ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

الأسعار عند الاستهلاك ترتفع بنسبة 6ر0 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2019

وارتفعت أسعار الاستهلاك، خلال شهر جانفي 2020، بنسبة 6ر0 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2019، بعد ان كانت في حدود 3ر0 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وارجع المعهد هذا التطور بالاساس الى ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8ر0 بالمائة واسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 2ر1 بالمائة واسعار الاثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 9ر0 بالمائة واسعار المواد والخدمات المختلفة بنسلة 9ر0 بالمائة.

وصعد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8ر0 بالمائة، خلال جانفي 2020، مقارنة بشهر ديسمبر 2019 نتيجة التعديل في اسعار عديد المواد الغذائية المدعمة (السكر والملح والقهوة والارز) اضافة الى ذلك شهدت اسعار الدواجن ارتفاعا بنسبة 5ر2 بالمائة واسعار الغلال الطازجة زيادة بنسبة 3ر2 بالمائة مقابل تواصل تراجع اسعار زيت الزيتون بنسبة 4ر3 بالمائة.

وارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2ر1 بالمائة خلال جانفي 2020 وذلك بفعل ارتفاع اسعار الادوية بنسبة 8ر1 بالمائة واسعار الخدمات الطبية الخاصة بنسبة 1 بالمائة.

وزادت اسعار المواد الغذائية المؤطرة (التي تخضع الى نظام الى تسعير خاص) بنسبة 4ر0 بالمائة وذلك نظرا لزيادة اسعار المواد المؤطرة، الغذائية منها، بنسبة 7ر0 بالمائة وغير الغذائية بنسبة 4ر0 بالمائة.