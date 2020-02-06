اختيار النائبة حياة عمري ضمن الست نساء الأكثر اشعاعا في العالم العربي

تم اختيار الباحثة والنائبة عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، حياة عمري، ضمن الست نساء الأكثر تأثيرا في العالم العربي، وذلك خلال مؤتمر المهندسات العربيات المنعقد بالكويت مطلع شهر فيفري الجاري.

وذكرت عمري في تصريح ل-(وات) الخميس، أن اختيارها ضمن النساء الأكثر اشعاعا في العالم العربي يمثل تشريفا لتونس، مشيرة الى أن مؤتمر المهندسات العربيات انعقد على هامش تنظيم مؤتمر اتحاد المهندسين العرب وكذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الكويتية.

وترأست عمري لجنة المهندسات التونسيات في اتحاد المهندسات العربيات، وتمثل كل دولة شخصية ترشحها عمادة المهندسين، وفق ما أبرزته النائبة معربة عن تطلعها الى أن تتولى تونس استضافة مؤتمر اتحاد المهندسين العرب خلال العام المقبل.

وأكدت، أن آفاق التعاون بين تونس والبلدان العربية في تشغيل الكفاءات من المهندسين تعد ايجابية، مبينة أنه يمكن تصدير الكفاءات التونسية من المهندسين الى الخارج خصوصا وأن التقديرات تشير الى أن 3 آلاف مهندس يهاجرون الى الخارج بحثا عن فرص هامة للتوظيف.

وكان المجلس العربي للمرأة التابع للجامعة العربية قد اختار حياة عمري ضمن قائمة تضم 100 امراة الاكثر تاثيرا في العالم العربي وذلك خلال عامي 2017 و2018.