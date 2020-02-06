تفاصيل القبض على شخص بصدد ترويج المخدّرات

اثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتاجروين من ولاية الكاف مفادها إندماج أحد الأشخاص (20 سنة قاطن الجهة) في مجال ترويج مخدّر القنب الهندي “زطلة”.

تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة وبنصب كمين محكم للمظنون فيه يوم 05 فيفري 2020 تمّ ضبطه على مستوى أحد الأنهج المنزوية بالجهة وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور لديه على كمية من مخدّر القنب الهندي “زطلة”.

بتعميق التحرّيات معه أقرّ بأنه يتولى ترويج المخدّرات بالجهة وأن ما تمّ حجزه يخصّهُ وقد إقتناه من شخص أصيل الجهة مقابل مبلغ مالي قصد ترويجه للرّاغبين في ذلك من مستهلكي المخدّرات.

بمراجعة النيابة العموميّة بالكاف، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “المسك بنيّة الترويج لمادّة مخدّرة” وإدراج الشخص الثاني بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.