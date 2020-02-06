قضية اغتصاب تلميذة على يد 4 قصر وتصويرها عارية..وزارة المرأة تكشف آخر المستجدات…

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2020/02/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ أنه تمّ التعهد من قبل مندوب حماية الطفولة بالجهة المعنية ووزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية بملف الفتاة القاصر التي تعرضت، مؤخرا، لاعتداء جنسي.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها ، بأن الفتاة الضحية تخضع حاليا إلى متابعة طبية ونفسية، داعية في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى حماية المعطيات الشخصية للضحية مراعاة لمصلحتها وحفاظا لكرامتها.

وذكّرت بضرورة إشعار مندوبي حماية الطفولة بشأن كل التهديدات والتجاوزات التي يتعرض لها الأطفال والتي من شأنها أن تمسّ سلامتهم البدنية والنفسية وذلك عبر الاتصال بالمكاتب الجهوية لحماية الطفولة أو على الرقم الأخضر 1899.

وتم تداول صور على منصات التواصل الاجتماعي لعملية اعتداء جنسي تعرّضت لها فتاة قاصر، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن إيقاف طفلين متورطين في حادثة الاغتصاب، وتحصن طفلين آخرين بالفرار.

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