نقابة أمنيّة تقاضي نائبين عن ائتلاف الكرامة.. وهذه التفاصيل

أعلنت نقابة موظفي الأمن العمومي اليوم الخميس 6 فيفري 2020 رفع قضيتين عدليتين ضد النائبين عن ائتلاف الكرامة “ماهر زيد ” و “يسري الدالي” على خلفية ما جد في مركز أمن المنصورة بالقيروان داعية الى مساندة حملة وطنية أطلقتها لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب الشعب .

واتهمت النقابة في بيان صادر عنها ماهر زيد بتحريض الموظنيين الذين كانوا متواجدين في مركز الامن بالقيروان علي العصيان والتمرد وعدم احترام هيبة الدولة معتبرة ان “يسري الدالي” “تنكر لأبناء جلدته باعتباره كان وللأسف أمنيا سابقا وتوجه بأبشع النعوت والشتم لأسود الثغور في مساندة عمياء لمن كانوا وراء احالته علي التقاعد الوجوبي”.

ولفتت النقابة أن وجود “تداخل غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ” مشددا على ان ذلك “يتسم بالخطورة والفداحة ” مقدمة عددا من الامثلة على غرار “الحادثة الشهيرة لعضوة مجلس النواب “يمينة الزغلامي ” بمطار تونس قرطاج الدولي وواقعة تداخل النائب “فيصل التبيني” في مهام مركز الأمن الوطني ببوسالم وصولا الي ما قام به النائب “ماهر زيد” .

وابرزت انها قررت مقاضاة النائبين المذكورين ودعوة “كل شرفاء تونس الي تبني حملة وطنية لرفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب وان تُعذر عن كل من كان محل شبهة فساد او محل قضايا عدلية جارية مع الزامية استظهار كل مترشح لخطة نائب شعب ببطاقة سوابقه العدلية داعية “ممثلي النيابة العمومية الي تطبيق الفصل 69 من الدستور والقاضي في فقرته الثانية الي “إيقاف النائب في حالة تلبسه بالجريمة واعلام رئيس المجلس حالا علي ان ينتهي الإيقاف اذا طلب مكتب المجلس ذلك”.

وطالبت بـ”التنسيق مع مختلف المكاتب التنفيذية للهياكل النقابية قصد رفع الحماية الشخصية عن النواب والسياسيين والضغط على وزارة الداخلية وعلي المشرع لوضع الأطر القانونية اللازمة للرقابات الترتيبية والتحريات وعدم الاقتصار علي التعليمات الإدارية الدائمة رغم شرعيتها”.

يذكر ان النقابة كانت قد اتهمت النائب ماهر زيد باقتحام مركز الامن بالمنصورة ومنع التحقيق مع سلفي ودعوته لمغادرة المركز.