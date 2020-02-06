ربع نهائي ابطال افريقيا : الترجي يتطلع لكسر سلسلة سلبية من 4 مواجهات متتالية

وضعت عملية قرعة الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم الترجي الرياضي حامل لقب النسختين الاخيرتين في مواجهة الزمالك المصري ذهابا في القاهرة يوم 29 فيفري الجاري وايابا يوم 6 مارس المقبل في رادس.

وسبق للفريقين ان تقابلا في 6 مباريات في رابطة ابطال افريقيا في شكليها القديم والحديث حقق خلالها الترجي الرياضي فوزا واحدا في اياب الدور النهائي لنسخة 1994 في حين تفوق الزمالك في مناسبتين مقابل ثلاثة تعادلات.

وبالعودة الى تاريخ هذه المواجهات تقفز الى اذهان جماهير فريق باب سويقة حتما ملحمة المنزه 1994 حين نجح الترجي الرياضي في تدوين اسمه في سجل مسابقة كاس افريقيا للاندية البطلة للمرة الاولى بفضل انتصاره ايابا 3-1 من بينها ثنائية للمدافع الراحل الهادي بالرخيصة وذلك بعد ان حسم التعادل السلبي جولة الذهاب على ملعب القاهرة.

ومنذ هذا الانتصار، عجز الترجي الرياضي عن الاطاحة بالزمالك خلال اربع مباريات في رابطة ابطال افريقيا بعد ان تعادل في نسخة 2001 ضمن مرحلة المجموعات في لقاء الذهاب بالمنزه بهدف في كل شبكة ثم انقاد الى الخسارة في الاياب بالقاهرة بهدف نظيف قبل ان يتكررالسيناريو ذاته في نسخة 2005 ضمن دور المجموعات ايضا اذ حكم التعادل لقاء الذهاب في القاهرة 1-1 بهدف للمدرب الحالي معين الشعباني لكن الزمالك فاز في جولة الاياب برادس 2-1.

كما التقى الفريقان في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال العرب في شكلها القديم سنة 2004 والت الكلمة الاخيرة للزمالك الذي تغلب ذهابا في مصر بثلاثية دون رد وايابا في تونس 2-1.

وقبل الصدام القوي بينهما في ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا في موفى هذا الشهر سيضرب الفريقان موعدا يوم 14 فيفري الحالي على الاراضي القطرية في اطار السوبر الافريقي باعتبار ان الترجي حامل لقب رابطة ابطال افريقيا 2019 والزمالك متحصل على كاس الكونفدرالية الافريقية لنفس العام.

يذكر ان الفريقين يعتبران من اكثر الاندية الافريقية تتويجا برابطة ابطال افريقيا ب5 القاب للزمالك اخرها 2002 و4 القاب للترجي اخرها 2019.