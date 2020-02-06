يوسف الشاهد يدعو مجددا الى التسريع بتشكيل الحكومة

دعا رئيس الحكومة ، يوسف الشاهد في تصريح اعلامي الى التسريع بتشكيل الحكومة ، قائلا “إن الوضع أصبح صعبا والفترة الانتقالية طالت أكثرمن اللازم بعد اكثر من 3 اشهر ونصف من الانتخابات التشريعية، ويجب تكوين الحكومة في أقرب وقت”.

وأضاف الشاهد على هامش افتتاحه اليوم الخميس في العاصمة ندوة “مبادرة حول ازدهار افريقيا ” التي نظمتها السفارة الامريكية والغرفة التجارية الامريكية بتونس ، أن سيناريو اعادة الانتخابات التشريعية غير مرغوب فيه ولا يصب في مصلحة البلاد، معلقا “لسنا في حاجة لهذا السناريو”.

وفي جانب اخر، اعتبر أن اختيار تونس لاحتضان مبادرة حول ازدهار افريقيا” رغم ان الوضع يتعلق بحكومة مغادرة وأخرى في طور التشكيل يعكس الثقة في تونس التي تتجاوز الحكومات، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة الى أن مسار تشكيل الحكومة يشهد تعثرا ، بسبب اختلاف وجهات النظر بين رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ وحركة النهضة بخصوص تشريك حزب قلب تونس في تركيبة الحكومة المرتقبة.

فالفخفاخ متمسك بأن مكان قلب تونس هو المعارضة وأن الحزام السياسي لحكومته سيكون متناغما مع نتائج الانتخابات الرئاسية باعتبار أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى كان المنافس الأول لقيس سعيد، مقابل تأكيد حركة النهضة على أن الحكومة القادمة يجب أن تحظى بثقة أكبر عدد من النواب من أجل تمرير مشاريع القوانين وتركيز المحكمة الدستورية.

وقد التقى المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس برئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ووصف اللقاء ب”الإيجابي والبناء”، دون تقديم ايضاحات حول فحوى اللقاء، وخاصة في خصوص تشريك قلب تونس من عدمه في الحكومة.