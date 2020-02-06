بيّة الزردي تتنازل عن قضيّتها ضد كلاي بي بي جي .. وهذا هو السبب (فيديو)

رأس الجبل: هذه حصيلة الحملة الأمنية بمحيط المؤسسات المالية والبنكية

كورونا: منظمة الصحة العالمية تعرب عن تفاؤلها إزاء جهود احتواء الفيروس الفتاك

هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي:النيابة العمومية أعادت فتح التحقيق في ملف الجهاز السري وحصّنت الغنوشي من كل التهم

الصين: ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لـ564..

2020/02/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت السلطات الصينية، صباح اليوم لخميس  ارتفاع عدد الوفيات نتيجة “فيروس كورونا الجديد” إلى 564 حالة.

وحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين نشرته وكالة الاناضول التركية،فان عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 28 ألفًا و18 شخصًا من بينها 3 آلاف 859 حالتهم خطيرة.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 24 ألف و702 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 186 ألف و354 شخصًا، فيما تماثل 1153 شخصًا للشفاء”.

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 73 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، كما ارتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 3694 حالة جديدة.

و”كورونا” عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان(وسط).

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn