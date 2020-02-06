الوحدات العسكرية العاملة بالذهيبة تحجز بضائع مهربة في المنطقة الحدودية العازلة

أوقفت الوحدات العسكرية العاملة بالذهيبة فجر الخميس، شخصا مرفوقا بأربعة دواب محملة بـ 13500 علبة سجائر كان يتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة وتم الاحتفاظ به وبالمحجوز لدى الطرف العسكري في انتظار تسليمه إلى المصالح الأمنية والديوانية بالجهة.

كما حجزت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة أمس الأربعاء، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، سيارتي تهريب دون لوحات منجمية، وبتفتيشهما تم العثور على 86 ألف علبة سجائر تفوق قيمتها 430 ألف دينار وذلك إثر رصدهما خارج المنطقة الحدودية العازلة. وبوصول التشكيلات العسكرية على عين المكان أطلقت أعيرة نارية في الهواء ثم في اتجاه العجلات مما أجبر السيارتين على التوقف فيما لاذ راكبوها بالفرار.

وعثرت ليلة البارحة دورية مشتركة مع عناصر الحرس والديوانة خارج المنطقة الحدودية العازلة برمادة على سيارة تهريب دون أفراد محملة بأكثر من 36 ألف علبة سجائر وتم الاحتفاظ بها وبالمحجوز لدى المصالح الديوانية بالجهة.