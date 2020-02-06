جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 6 فيفري 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها وزير الصناعة يُعلّق على الجدل القائم حول “حقل نوّارة” ولقاء ثلاثي بين الغنوشي والقروي والفخفاخ بمنزل راشد الغنوشي اليوم: إحياء الذكرى السابعة لإغتيال شكري بلعيد اضافة الى إرتفاع أسعار المواد الغذائية .

وقد اورد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” تصريحا لوزير الصناعة سليم الفرياني اكد فيه أن “حقل نوارة “هو ثمرة عمل سنوات والعديد من التحديات، وانطلق في إنتاج الغاز وهو في نسق تصاعدي.

وانتقد الوزير في برنامج ” احلى صباح ” حملات التشكيك اللامحدودة ، وذلك في إشارة إلى رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة عبير موسي التي كذبت ما أعلن عنه المكلف بتصريف أعمال الحكومة يوسف الشاهد فيما يتعلّق بدخول حقل نوارة حيز الإستغلال .

وذكر الموقع ، أن رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد أشرف أمس الأربعاء على انطلاق حقل نوارة حيز الانتاج، في زيارة غير معلنة ، مؤكدذا في في تغريدة على “تويتر” انّه أكبر مشروع بقيمة استثمارية تقدر بـ 3,5 مليار دينار وبطاقة إنتاجية كبيرة تقدر بـ 2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز الإضافي .

وجاء في نفس الموقع ، أن حزب تحيا تونس سلم أمس الأربعاء لالياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، وثيقة تضمنت أسماء مقترحة لتولي حقائب وزارية ، مشيرا الى ان الحزب اقترح أمينه العام سليم العزابي لتولي وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسنية بالشيخ لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة أووزارة الصحة.

واضاف الموقع ، انه تم اقتراح شكري بن حسين لتولي وزارة الجماعات المحلية والبيئة أووزارة التجهيز، ومنى كريّم لتولي وزارة العلاقة مع مجلس النواب.

وتطرق موقع اذاعة “شمس اف ام ” الى مداخلة عضو فريق التفاوض لرئيس الحكومة المكلف لبنى الجريبي، التي اكدت انه “من غير المطروح تشكيل حكومة دون حركة النهضة”.

وقالت الجريبي في حصة “الماتينال ” ان ” رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لن يوجه الدعوة لحزب قلب تونس للمشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة “.

وأقرت الجريبي ، أن هدف الفخفاخ ليس الحصول على 109 صوت بل بناء تونس والإصلاح وتقديم برامج شجاعة وجريئة “، داعية إلى الإتعاض من التجارب السابقة لان نفس الأسباب حتما تؤدي لنفس النتائج ، حسب قولها.

ونشر موقع اذاعة ” اكسبريس اف ام ” ان لقاءا جمع ، صباح اليوم بين المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .

واضاف ان اللقاء تمحور حول السبل الكافية بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في علاقة بتشكيل الحكومة بما أن حركة النهضة متمسكة بمشاركة قلب تونس فيما تمسك الفخفاخ بعد مشاركتها .

وافاد موقع قناة ” نسمة ” ان بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، كفت تراجع نسبة التضخم في تونس، خلال شهر جانفي 2020 الى 5.9 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019 و6.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019، وذلك بفعل تراجع وتيرة إرتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات.

واشار الموقع حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الى ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 4.4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 5.8 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019 ، مبينا ان المعهد ارجع هذه الزيادة الى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 12.5 بالمائة وأسعار الاسماك بنسبة 7.1 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 5.8 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5.3 بالمائة مقابل تراجع اسعار زيت الزيتون بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2019.