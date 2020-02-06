تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية على تونس ب 6ر7 بالمائة في كامل 2019

تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية على تونس مع موفى سنة 2019 بنسبة 6ر7 بالمائة لتبلغ قيمة هذه الاستثمارات 2ر2648 مليون دينار مقابل 3ر2866 مليون دينار محققة في عام 2018.

وحسب سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاورو، فقد بلغت الاستثمارات الخارجية 4ر902 مليون دولار و4ر805 مليون اورو.

يشار الى ان الاهداف المرسومة بالميزان الاقتصادي لعام 2019 ترمي الى استقطاب استثمارات خارجية بنحو 3000 مليون دينار. وأفادت بيانات إحصائية رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ان اجمالي الاستثمارات الخارجية توزعت على استثمارات الحافظة المالية التي بلغت قيمتها مع نهاية العام الفارط 1ر169 مليون دينار مقابل 1ر124 م د في سنة 2018 بنمو بنسبة 36 بالمائة.

وتوزعت أيضا على الاستثمارات الخارجية المباشرة التي عرفت تراجعا بنسبة 6ر9 بالمائة، اذ تدفقت على تونس السنة الفارطة استثمارات بقيمة 1ر2479 م د بينما سجلت في سنة 2018 ما قيمته 1ر2742 م د.

تقلص الاستثمارات الخارجية في الخدمات والفلاحة وأظهرت المعطيات الإحصائية بخصوص توزيع مكونات الاستثمارات الخارجية المباشرة المسجلة في العام المنصرم، تقلص الاستثمارات في قطاعي والخدمات والفلاحة بنسب بلغت على التوالي 51 بالمائة و75 بالمائة مقابل نمو طفيف للصناعة بنسبة 10 بالمائة مع تسجيل استقرار في استثمارات الطاقة.

ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد نمت الاستثمارات الخارجية في الصناعة بقيمة 1249 م د مقابل 5ر1129 م د في عام 2018 في حين انخفضت استثمارات في الخدمات الى النصف تقريبا لتتحول من 626 م د الى 302 م د بين 2018 و2019.

كما عرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الفلاحة نفس المنحى التنازلي اذ تراجعت قيمتها من 4ر76 م د الى 6ر18 م د في ذات الفترة مقابل استقرار في قطاع الطاقة باستقطاب استثمارات بقيمة 4ر909 م د.

ومن جانب اخر مكن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة (دون احتساب الطاقة) في سنة 2019 من انجاز 603 عمليات استثمارية بقيمة 6ر1569 م د أحدثت 14353 موطن شغل جديد.

وانقسمت العمليات الاستثمارية الى 126 عملية متعلقة بمشاريع جديدة بقيمة 209 م د سمحت بتوفير 5567 موطن شغل وإحصاء 477 عملية استثمارية تتعلق بمشاريع توسعة بقيمة 7ر1360 م د وفرت 11786 م طن شغل.

تفاوت بين الاقاليم في توزيع الاستثمارات الخارجية وبخصوص التوزيع الجهوي للاستثمارات الخارجية المباشرة، ابرزت بيانات الوكالة التفاوت الهام بين أقاليم البلاد، اذ ان أكثر من 40 بالمائة من الاستثمارات تركزت في تونس الكبرى (تونس العاصمة واريانة ومنوبة وبن عروس) بقيمة 4ر634 م د.

واحتل إقليم الشمال الشرقي المركز الثاني ب 1ر321 م د يليع إقليم الوسط الشرقي ب 8ر250 م د ثم إقليم الجنوب الشرقي ب 8ر158 م د فإقليم الجنوب الغربي ب 9ر135 م د بينما لم يستقطب إقليم الشمال الغربي استثمارات خارجية سوى 9ر5 م د العام الماضي.

اما بالنسبة الى توزيع الاستثمارات الخارجية المباشرة حسب الدول فقد ظلت فرنسا المستثمر الأجنبي الأول (القطاع الخاص) في تونس من خلال ضخ استثمارات بقيمة 6ر540 م د أي 34 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المحققة.

وجاءت المانية في المركز الثاني باستثمارات في حدود 7ر180 م د تليها إيطاليا ب 7ر173 م د وقطر باستمارات بقيمة 9ر152 م د.