جماهير النادي البنزرتي تنفذ مسيرة احتجاجية

بتاطير من هيئة احباء النادي البنزرتي، نفذ عدد من جماهير النادي ومجموعات الاحباء مسيرة احتجاجية سلمية جابت عدد من شوارع المدينة، طالبوا خلالها كافة الجهات المسؤولة بالوقوف إلى جانب الجمعية وحل اشكالياتها المادية العاجلة والاجلة وايضا توضيح الرؤية بشأن قضية ملعب 15 اكتوبر والانطلاق في أشغال التعشيب المعلنة وتوفير فضاءات التمارين والمباريات الرسمية للفريق الأول لكرة القدم وبقية الاصناف، قبل التوجه لمركز الولاية.

وكان عدد من ممثلي الجماهير وبحضور رئيس هيئة الاحباء التقوا والي الجهة محمد قويدر بمقر الولاية. وأكد والي بنزرت خلال هذا اللقاء حرصه الشخصي وكل هياكل السلط الجهوية والمحلية على رعاية واحتضان النادي إدارة ولاعبين واطارات فنية وبالخصوص إسعاد الجماهير.

وتعهد بالعمل على فض مجمل الاشكاليات وتفعيل خاصة اجراءات دعم خزينة الجمعية بما يمكنها من مجابهة مصاريف الموسم من خلاص اللاعبين وغيرها من المصاريف اللازمة والكفيلة بتعبيد طريق نجاح الجمعية ككل واكابر كرة القدم بصفة خاصة فيما تبقى من تحديات الموسم الجاري.