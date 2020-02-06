سيدي بوزيد: تظاهرة تنشيطية لفائدة الاطفال بدار الثقافة بجلمة تزامنا مع العطلة المدرسية

بمناسبة العطلة المدرسية، نظمت دار الثقافة بجلمة من ولاية سيدي بوزيد تظاهرة لفائدة الاطفال تحت شعار “HAPPY KIDS” تتضمن مجموعة من العروض التنشيطية والترفيهية لفائدة الاطفال.

وبين مدير دار الثقافة بجلمة صلاح الدين الشابي في تصريح لـ”وات” أن التظاهرة تتضمن مجموعة من العروض والورشات والألعاب والمسابقات لفائدة الاطفال بهدف تمكينهم من فسحة من الترفيه تزامنا مع العطلة المدرسية وتوعية الاطفال واكتشاف وصقل المواهب في مختلف الفنون والبراعات.

وقد انطلقت التظاهرة يوم أمس الاربعاء بيوم تنشيطي تخللته لوحات راقصة وأسئلة فكرية وألعاب ووصلات غنائية للاطفال وتتواصل يوم السبت من الاسبوع الجاري بيوم تنشيطي مفتوح وورشات في البراعات اليدوية وورشة في الرسم وفقرة حكواتي وومضات حرة للاطفال (فقرات فكاهية وألغاز ومواهب غنائية) وتختتم التظاهرة يوم الاحد القادم بـ”يوم المسرح والسينما” بعرض مسرحية فكاهية بعنوان “بعنانة وبعنان”وعرض فيلم سينمائي للاطفال.

وتتنزل هذه الفقرات الثقافية والتنشيطية لفائدة الاطفال تزامنا مع العطلة المدرسية في إطار ترفيه التلاميذ واحتضانهم في فضاء دار الثقافة وتمكينهم من مجموعة من الانشطة التي ترواح بين الترفيه والاستفادة.