الرابطة 2 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي تعيين حكام الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14):

.السبت 8 فيفري

–المجموعة الاولى

في مدنين

اولمبيك مدنين – سبورتينغ بن عروس يسري بوعلي

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن مختار دبوس

في السبيخة

مستقبل السبيخة – مستقبل قابس بلال الرزقي

في منزل بورقيبة

ملعب منزل بورقيبة – اولمبيك سيدي بوزيد كريم الخميري

في رادس

النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي امير لوصيف

في اريانة (دون حضور الجمهور)

جمعية اريانة – الاولمبي الباجي وليد البناني

—الاحد 9 فيفري

–المجموعة الثانية

في حومة السوق

جمعية جربة – قوافل قفصة نصر الله الجوادي

في ملعب يعين لاحقا

الملعب القابسي – امل جربة عامر شوشان

في القصرين

مستقبل القصرين – الملعب الصفاقسي كريم محجوب

في منزل بوزلفة

نادي منزل بوزلفة – امل حمام سوسة وسيم بن صالح

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل – جندوبة الرياضية فرج عبد اللاوي

في المرسى

مستقبل المرسى – مستقبل الرجيش وليد الجريدي