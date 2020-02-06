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الرابطة 2 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

2020/02/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي تعيين حكام الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14):
.السبت 8 فيفري
–المجموعة الاولى
في مدنين
اولمبيك مدنين – سبورتينغ بن عروس يسري بوعلي
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن مختار دبوس
في السبيخة
مستقبل السبيخة – مستقبل قابس بلال الرزقي
في منزل بورقيبة
ملعب منزل بورقيبة – اولمبيك سيدي بوزيد كريم الخميري
في رادس
النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي امير لوصيف
في اريانة (دون حضور الجمهور)
جمعية اريانة – الاولمبي الباجي وليد البناني
—الاحد 9 فيفري
–المجموعة الثانية
في حومة السوق
جمعية جربة – قوافل قفصة نصر الله الجوادي
في ملعب يعين لاحقا
الملعب القابسي – امل جربة عامر شوشان
في القصرين
مستقبل القصرين – الملعب الصفاقسي كريم محجوب
في منزل بوزلفة
نادي منزل بوزلفة – امل حمام سوسة وسيم بن صالح
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل – جندوبة الرياضية فرج عبد اللاوي
في المرسى
مستقبل المرسى – مستقبل الرجيش وليد الجريدي

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