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بن عروس: حملة للمراقبة الاقتصادية بسوق الجملة تسفر عن تحرير 23 مخالفة اقتصادية

2020/02/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببن عروس، خلال حملة للمراقبة الاقتصادية، اليوم الخميس، بسوق الجملة ببئر القصعة، من رصد وتحرير 23 مخالفة اقتصادية بعد عمليات مراقبة لمداخل ومخارج السوق، والتثبت من نوعية المواد القادمة، واجراء معاينات لمحلات وكلاء البيع.

وبحسب ما كشف عنه المدير الجهوي للتجارة ببن عروس، حمادي الزياني، لـ”وات” فقد نفذت 7 فرق مشتركة بين أعوان الإدارة الجهوية للتجارة هذه الحملة التي انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وشملت المدخل الرئيسي للسوق من خلال معاينة 750 شاحنة وكذلك الاجنحة العاملة داخله.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 مخالفة اقتصادية تعلقت بتسليم فواتير غير قانونية، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء في منتوجات الخضر والغلال، وعدم مسك فواتير شراء في منتجات الأسماك.

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