تسريبات/ هذه هي الأسماء التي اقترحها حزب تحيا تونس لحقائب وزاريّة في “حكومة الفخفاخ”

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

بيّة الزردي تتنازل عن قضيّتها ضد كلاي بي بي جي .. وهذا هو السبب (فيديو)

رأس الجبل: هذه حصيلة الحملة الأمنية بمحيط المؤسسات المالية والبنكية

عبد الرؤوف بالطيب يتّهم رشيدة النيفر بترويج الاشاعات.. ويهدّد بالخروج عن واجب التحفّظ

2020/02/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد مستشار رئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب الذي استقال من منصبه أنّ هناك علاقة أخويّة وصداقة كبيرة تربطه بالرئيس قيس سعيّد ”صديقي وعشير عمري” مشيرا أنّه قطع وعدا على نفسه أن لا يفصح عن أسباب استقالته.

وفي تصريح هاتفي لموزاييك أف أم مساء اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020، نفى ما تمّ تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام بوصفه ”رجل الظلّ” لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد.

كما أكّد عبد الرؤوف بالطيّب أنّه سيخرج عن صمته وسيكشف أسباب استقالته إن لم تكُف المكلفة بالإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية، رشيدة النيفرعن قذفه بالتقصير وبالأداء الضعيف.

وأشار بالطيّب أنّ رشيدة النيفر مسّت من قيمة البلاد لأنّها بثّت أخبار زائفة مثل وقوفه هو وراء زيارة أردوغان إلى تونس وتحميله مسؤوليّة وفاة شهيد الثورة طارق الدزيري، كما أنّها اتهمته بالتقصير.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn