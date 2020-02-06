أندية البطولة الانقليزية تقرر العودة للموعد القديم لغلق باب الانتقالات

اتفقت أندية البطولة الانجليزية لكرة القدم اليوم الخميس على تغيير موعد آخر يوم في فترة انتقالات اللاعبين (الصيفية) لتصبح في نهاية أوت أو بداية سبتمبر مثل بقية مسابقات البطولات الكبرى في أوروبا.

وصوتت أندية البطولة الممتازة لصالح تغيير الموعد في 2017 ليغلق باب الانتقالات قبل بداية الموسم الجديد. وفي المقابل حصلت بقية الأندية الأوروبية على ثلاثة أسابيع أخرى لضم لاعبين ما دعا بعض المدربين مثل يورجن كلوب مدرب ليفربول للشكوى من حصول المنافسين على امتيازات أكبر.

وفي ظل هذا النظام في العام الماضي مُنعت أندية البطولة الانجليزية من ضم لاعبين بدءا من التاسع من أوت لكن كان بالإمكان انتقال لاعبين لديها إلى منافسين أوروبيين حتى الثاني من سبتمبر أيلول.

وافادت رابطة البطولة الانجليزية الممتازة في بيان بموقعها على الانترنت إن قرار العودة للنظام القديم اتخذ بعد اجتماع حملة الأسهم. وبذلك ستنتهي فترة الانتقالات المقبلة في الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الأول من سبتمبر لأن يوم 31 أوت سيكون عطلة للبنوك في بريطانيا.