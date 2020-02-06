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بنزرت: تنفيذ قرار إخلاء ضيعة فلاحية دولية بمعتمدية غزالة تمسح حوالي 5 هك

2020/02/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس

تولّت، اليوم الخميس، اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الاراضي الدولية ببنزرت، تنفيذ قرار اخلاء مقسم دولي فلاحي معروف باسم “جالطة المدرسة 1” بمعتمدية غزالة، يمسح حوالي 5 هكتارات.

ويأتي هذا القرار على إثر انتهاء التعاقد مع المستغل الذي لم يقم كذلك بخلاص دين تخلد بذمته، وفق ما ذكره المدير الجهوي للشؤون العقارية وأملاك الدولة لزهر العبيدي، لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة الجهوية عاينت اليوم العقار وتولت تنفيذ قرار الاخلاء بالقوة العامة دون تسجيل إشكالات تذكر، كما قامت بحضور معتمد المكان ومصالح الحرس البلدي، بإزالة سياج من الخشب محيط بجزء من العقار المستغل.

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