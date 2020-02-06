بنزرت: افتتاح نقطة لبيع زيت الزيتون من المنتج الى المستهلك في موفى الأسبوع الجاري بفضاء المرسى القديم

تفتح، غدا الجمعة والى غاية يوم الأحد 9 فيفري الجاري، نقطة لبيع زيت الزيتون من المنتج الى المستهلك بفضاء المرسى القديم ببنزرت، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من منتجي زيت الزيتون بكل من ماطر وغزالة من ولاية بنزرت، وعدد من أصحاب معاصر الزيت بالجهة واتحادي الفلاحة بالمنطقتين المذكورتين، بحسب رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغزالة مراد السعيداني.

وأضاف السعيداني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن هذه البادرة تأتي عقب مبادرات مماثلة بكل من بنزرت، ورأس الجبل، وماطر، والعالية، واستجابة لمطالب المواطنين، وتهدف إلى توفير وتقريب هذه الخدمة من المواطنين والمستهلكين عموما وبسعر لا يتجاوز الـ5200 مي للتر الواحد، وإلى المساهمة في مزيد تنشيط الدورة الاقتصادية عموما وحركة بيع وشراء هذا المنتوج.

وأضاف أن هذه النقطة ستساهم في تقريب الخدمات للمستهلك باعتبار عدم وجود تمثيلية جهوية لديوان الزيت ببنزرت، منوّها بالدعم الكبير الذي وجدته مبادرة أصحاب المعاصر والمنتجين والمنظمة الفلاحية من السلطات الجهوية والبلدية والأمنية.