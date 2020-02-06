الصحفي سفيان بن فرحات يمثل أمام القضاء.. وهذه التفاصيل

مثل صباح اليوم الخميس 6 فيفري 2020 الصحفي سفيان بن فرحات، والممثل القانوني لقناة “الجنوبية” الخاصة أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بحضور محامي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقد تم الاستماع لهما بصفتهما “ذوي شبهة” إثر شكاية تقدمها بها السياسي عماد الدايمي على خلفية تدخل بن فرحات في برنامج “بلا رقيب” الذي تبثه قناة “الجنوبية” للحديث حول تقرير قال أنه صدر عن لجنة التحاليل المالية عن شبهات تبييض أموال.

وينسب الشاكون لسفيان بن فرحات تهمة “القذف” على معنى الفصل 245 من المجلة الجزائية و تهمة “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتهمة ” نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام” على معنى الفصل 54 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وتذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الجهات القضائية بنص الفصل 13 من المرسوم 115 الذي ينص على أنه ” لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم”.